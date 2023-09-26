Больше не одинока: Пахмутова недолго горевала после смерти Добронравова

Трудно представить, какое горе постигло Александру Пахмутову. Всесоюзная любимица овдовела: ее супруг Николай Добронравов ушел из жизни 16 сентября. Пара прожила в счастливом браке 67 лет. И теперь автор песен «Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть» и «Как молоды мы были» учится жить дальше, уже без любимого мужчины.

Супруги так и не обзавелись детьми. Хорошо, что рядом с Пахмутовой сейчас близкие люди, которые поддерживают композитора в эти трудные дни. Все они тщательно следят за состоянием пожилой женщины и помогают ей прийти в себя после горьких новостей.

У пианистки целый штат сиделок, занимающихся бытовыми вопросами. С Александрой Пахмутовой всегда на связи брат ее покойного мужа, а также его племянник. Не оставляют пианистку и друзья. Близкая подруга композитора старается не покидать вдову. Также в дом Пахмутовой заглядывает помощник, сообщает «Московский комсомолец».