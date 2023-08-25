Больше не нужны: известные актрисы остались не у дел в театре Маяковского

Театр Маяковского в Москве порадует зрителя сразу восемью премьерами, которые запланированы на новый сезон. По словам режиссера и худрука Егора Перегудова, в спектаклях будет очень много женских персонажей. Об этом сообщило издание «КП».

Но, несмотря на это, не всем нашлось место в премьерных постановках. Так, например, не у дел осталась одна из старейших актрис театра Маяковского — народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, которая служит там уже 64 года. Режиссер не стал задействовать ее в новых спектаклях.

Таким же образом ситуация обстоит с еще одной советской актрисой. Речь идет о Татьяне Орловой, которая оказалась в подобной ситуации. Она не появится ни в одной премьере сезона. Переговоры с режиссером велись, но к логичному результату они так и не привели. Однако зрители все же смогут увидеть новую работу звезды театра и кино. Она появится в фильме «Другая сказка», которую снял Сергей Урсуляк.