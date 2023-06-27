Больше не носатая: Кукушкина из «Электроника» изменилась так, что не узнать

Валерия Солуян сыграла в жизни всего одну роль — Зою Кукушкину в «Приключениях Электроника». Несмотря на то, что роль была далеко не первого плана, юная актриса отлично запомнилась зрителям.

После выхода картины на Валерию, как и на всех других актеров, обрушилась слава по всему СССР. Но с девочкой эта роль сыграла злую шутку. Маленькая Лера так реалистично изображала в фильме ябеду, что ее стали считать такой и в жизни. Одноклассники сторонились юной актрисы и не доверяли ей свои тайны.

Проблема сошла на нет только после окончания школы, когда в Валерии перестали узнавать ту самую Кукушкину. И неудивительно — из носатой ябеды она превратилась в настоящую красотку.

Девушка успешно окончила мединститут и вышла замуж. Исполнитель роли Электроника Владимир Торсуев поделился, что однажды встретил Валерию на улице и едва ее узнал, такой привлекательной она стала.

«Теперь совсем не Кукушкина»,

— заявляет артист.