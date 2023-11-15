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Больше не номер один: выбран самый популярный артист сериалов, и это не Прилучный

15 ноября 2023 17:00
Больше не номер один: выбран самый популярный артист сериалов, и это не Прилучный

Звезду потеснил молодой коллега.

Сегодня Павел Прилучный играет едва ли не в каждом популярном фильме и сериале. Звезда «Мажора», «Жизни по вызову» и «Предпоследней инстанции» метит стать актером № 1 стране, однако конкуренты не дремлют. Недавно издание Voice назвало главного артиста сериалов, и им стал отнюдь не Прилучный.

Почетная награда досталась Никите Кологривому. 29-летняя знаменитость начала свой путь в шоу-бизнесе не так давно. Зрители знают актера благодаря ролям Мишки Япончика в «Бендере», Емели в сказке по «По щучьему велению», Геры в «Двух холмах», а также Левиса в «Оффлайне». А на будущий год у парня намечено еще несколько амбициозных проектов.

В интервью Кологривый признается, что еще недавно обещал «всех сравнять» в актерской профессии, однако сейчас настроен скептически. Артист прекрасно понимает, что ему на пятки наступают вчерашние выпускники театральных вузов.

Больше не номер один: выбран самый популярный артист сериалов, и это не Прилучный
Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press/globallookpress.com, Pavel Kashaev, Павел Кашаев, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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