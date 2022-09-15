Больше не невинные девочки: как теперь выглядят русалки из «H2O: Просто добавь воды»

Молодежный сериал «H2O: Просто добавь воды» о трех подругах, ставших русалками и получивших сверхъестественные силы, привлек внимание зрителей в далеком 2006 году. С тех пор главные героини построили вполне успешную карьеру и даже не раз играли вместе в других проектах.

Актриса Фиби Тонкин, сыгравшая роль скромницы Клео, всерьез занялась модельным бизнесом, а потом стала звездой таких сериалов, как «Первородные» и «Дневники вампира».

В этих же проектах вместе с Тонкин сыграла и еще одна из героинь Клэр Холт, исполнившая роль Эммы Гилберт. Также ее можно увидеть в фильме «Дрянные девчонки 2». Сейчас она счастлива в семейной жизни и воспитывает двоих детей.

Третья из героинь — это актриса Кариба Хейн, воплотившая на экране образ язвительной Рикки Чедвик. Она тоже после завершения трех сезонов сериала играла в одном проекте с Фиби Тонкин. Это была лента «Цунами 3D». К тому моменту обе девушки решили продолжить карьеру в родной Австралии.