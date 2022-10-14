Больше не нелепая толстушка: от взрослой дочери Траволты глаз не оторвать

Дочь Джона Траволты и Келли Престон Элла Блю появилась на свет в 2000 году. Наследница знаменитостей с юных лет посещала с ними все светские мероприятия и ковровые дорожки и прославилась как пухлый подросток. Однако за прошедшие годы Элла смогла полностью преобразиться.

Теперь в 22-летней Элле не узнать стеснительную девочку, позирующую на премьерах вместе со знаменитыми родителями. Она смогла избавиться от лишних килограммов и теперь будоражит многочисленных поклонников своей красотой. О жизни Элла рассказывает в личном блоге, где у нее уже 640 тысяч подписчиков.

При этом дочь Траволты решила пойти по стопам отца. Элла уже активно занимается своей актерской карьерой: в ее фильмографии три проекта, в двух из них она снялась вместе со своим отцом. Как признается сама Элла, ей нравится быть актрисой, поэтому она готова посвятить этой профессии всю свою жизнь.