Больше не нелепая толстушка: фигуре Мамаевой из «Физрука» позавидуют все девушки
Пользователи Сети не скрывают своего восторга.
Полина Гренц прославилась на всю страну, снявшись в сериале «Физрук». В шоу артистка предстает в образе Саши Мамаевой, пышной девушки, которая начинает отношения с племянником главного героя Димой. При этом, как оказалось, после сериала артистка решила не становиться заложницей яркого персонажа и избавилась от лишних килограммов.
По словам самой Полины, она потратила много сил и времени на тренировки и диеты. Излишнее старание даже довело ее до нервной булимии, однако со временем ей удалось не только добиться желаемых результатов, но и избавиться от ментальных проблем.
«Во время похудения моя психика была подорвана, все дошло до нервной булимии. Я не обращалась к психологам, не считала нужным делиться этим с чужим человеком», — рассказывала знаменитость.
Сегодня артистка собирает сотни комплиментов в своих социальных сетях. Она регулярно публикует откровенные фотографии в блогах, а ее армия поклонников становится все больше и больше.
«Полина, ты красавица», «Классно выглядишь», «Как всегда прекрасна», «Самая красивая молодая артистка, это точно!» — пишут восторженные поклонники.
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