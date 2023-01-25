Больше не наследник миллионов: Джеки Чан открестился от единственного сына

Джеки Чан не сумел скрыть истинное отношение к своему единственному сыну Джейси. Всего один поступок именитого актера расставил все точки над «i».

Звезда экрана принял решение, которое шокировало многих его поклонников. Чан пожелал передать в наследство сыну лишь свою звездную фамилию. По этой причине Джейси придется забыть о многомиллионном имуществе своего именитого отца.

От единственного сына Джеки Чан открестился не просто так. Артист был крайне разочарован поведением наследника. Сначала Джейси пытался построить актерскую карьеру, затем пробовал заниматься музыкой. Отец во всем поддерживал его, но благодарности так и не дождался.

Вместо того, чтобы усердно работать, Джейси сорил деньгами и вел богемный образ жизни. Дошло до того, что он был пойман с запрещенными препаратами и угодил в тюрьму. После этого терпение Чана лопнуло.