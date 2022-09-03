Больше не «народный»: почтить память Кобзона простому россиянину не по карману

Иосиф Кобзон скончался в 2018 году и уже при жизни стал одной из легенд отечественной сцены. Поклонники по-прежнему с любовью относятся к творчеству музыканта, но, как оказалось, многие пытаются заработать на ностальгических чувствах фанатов.

Не так давно стало известно, что этой осенью в Сочи пройдет музыкальный фестиваль имени музыканта. В течение трех дней прославленные артисты будут исполнять хиты Кобзона, послушать которые пригласили поклонников со всей страны. Однако цены на билеты совсем не отличаются демократичностью.

Дело в том, что проживание в отеле в течение трех дней мероприятия и само его посещение обойдется поклоннику как минимум в 60 тысяч рублей. Самый дорогой билет будет стоить и вовсе 116 тысяч. Стоимость одних билетов на концерты тоже значительно выше, чем могли предположить поклонники: от 3 500 до 8 000 тысяч рублей.

Кроме цен пользователи Сети оказались недовольны и списком участвующих артистов. Как пишет портал Prozvezd.info , на мероприятии, например, можно будет услышать Игоря Корнелюка и группу «Земляне», но эти музыканты никогда не сотрудничали с Кобзоном и не имеют ничего общего с его творчеством.