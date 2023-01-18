«Больше не мужчина»: что за 20 лет сотворили с Луганским из «Тайн следствия» (фото)

Первая серия долгоиграющего телепроекта «Тайны следствия» вышла 22 года назад. Зрители с замиранием сердца следили за приключениями Маши Швецовой и с нетерпением ждали продолжения. Однако финальный сезон разочаровал даже самых преданных поклонников.

Досталось как самой Марии, так и другим персонажам. Зрители не пощадили бывшего супруга героини Диму Луганского в исполнии Мирослава Малича, который снимался в сериале 20 лет — он появился во втором сезоне, вышедшем в 2002 году. По мнению пользователей Сети, перемены в характере Луганского чересчур кардинальны, ведь раньше он был «орел», а теперь «больше не мужчина». В итоге в эти метаморфозы не поверил никто.

Также многим надоели постоянные метания Марии Швецовой от экс-супруга к майору Платонову. Зрители негодовали: «А Мария Сергеевна в этом сезоне очень раздражала. Ведет себя неадекватно по отношению к Луганскому». Также игру Анны Ковальчук многие назвали фальшивой.

Сериал не оправдал надежды фанатов, которые сошлись в едином мнении, что «Тайны следствия» давно себя изжили.