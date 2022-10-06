Больше не мужчина: бывший Бузовой из «Дома-2» огорошил признанием

Роман Третьяков известен как экс-участник шоу «Дом-2» и бывший возлюбленный Ольги Бузовой, с которой познакомился в рамках некогда популярного проекта. Теперь же о знаменитости появились новые подробности, которые шокировали публику.

В своих социальных сетях Третьяков неожиданно выступил с громким заявлением. Для этого Роман выложил ролик, в кадрах которого и огорошил подписчиков откровенным признанием. «Я женщина. Я небинарная личность. Я позиционирую себя кустом. Я не планирую менять пол, но я планирую давать плоды», — подчеркнул Третьяков. Ответ фолловеров не заставил себя ждать. «А я тебя уважала. Тьфу», «Лучше бы молчал», — заявили подписчики.

Любопытно, что среди ошарашенных интернет-пользователей нашлись и те, кто ждали от экс-бойфренда Бузовой чего-то подобного. «Я даже не удивилась. Нормальный мужчина, у которого все в порядке по мужской части, ведет себя по-другому. Он и Бузову, и следующую жену бросил, потому что понял, что он женщина», — гласит один из комментариев под его постом.