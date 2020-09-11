«Больше не муж и жена»: Решетова и Тимати официально расстались

Модель заявила, что в их разрыве не замешаны посторонние люди.

Анастасия Решетова сообщила на личной странице в соцсети, что рассталась с гражданским мужем и отцом своего ребенка Тимуром Юнусовым.

Она отметила, что этот год стал тяжелой проверкой на прочность для их союза, справиться с которой не удалось. Теперь они больше не одно целое, не муж и жена и не живут вместе.

«Это были прекрасные шесть лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое и это было прекрасно! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного, и все имеет свойство заканчиваться», – написала Анастасия.

Решетова призналась, что изменились ее взгляды на жизнь, а также заявила, что в их разрыве с Тимати не замешаны посторонние люди.

«Я не знаю, что будет дальше, но на данный момент хочется всю свою энергию направить в иное русло. Я верю, что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика», – считает Решетова.

Анастасия поблагодарила Тимура за его любовь и бесконечную поддержу, попросила прощения за все былое и пообещала воспитать их сына в любви к своему отцу.

Отметим, слухи о расставании звездной пары появились еще летом, когда рэпер и его подруга отдыхали отдельно друг от друга. Тогда модель объяснила это тем, что их маленький сын еще не видел своего дедушку, а Тимати со своей мамой и Алисой не может прилететь в Сен-Тропе.

Напомним, о романтических отношениях Тимати и Анастасии стало известно в 2015 году, когда они опубликовали первое совместное фото. В гражданском браке у пары родился сын Ратмир.