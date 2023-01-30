Больше не молодящаяся старушка: не поверите, на что решилась Памела Андерсон

Когда-то Памела Андерсон считалась главным секс-символом, но с годами растеряла свою красоту. В погоне за молодостью актриса начала злоупотреблять пластикой, чем только выставила себя не посмешище.

Теперь же звезда «Спасателей Малибу» вновь заставила всех говорить о себе, но уже совершенно в ином ключе. Артистка попыталась сместить внимание публики со своей внешности на свою жизнь, которая оказалась полна испытаний и драмы. Об этом знаменитая блондинка поведала одному из известных изданий.

Многие поклонники не ожидали, что Андерсон решится заявить о домогательствах в кинематографе и насилии в семье, с которыми ей пришлось столкнуться. Не будет преувеличением сказать, что такой актрису еще не видели. После подобной откровенности Памела перестала быть для большинства молодящейся старушкой, а стала сильной духом женщиной, выстоявшей перед жестокими ударами судьбы.