Больше не милая пышка: дочь Малинина экстремально похудела и состарилась (фото)

О старшей дочери Александра Малинина россияне узнали в 2010 году. Тогда наследница Ольги Зарубиной попыталась наладить отношения с отцом, который долго не признавал ее родной. С тех пор больше 10 лет развивались скандалы, связанные с именем звезды эстрады. В шоу обсуждались многочисленные тесты ДНК, судебные иски и неверности бывших возлюбленных. А сама Кира Евдокимова все это время просто хотела добиться внимания родителя.

Со времен своего первого появления на экранах молодая женщина сильно изменилась. Тогда зрители увидели ее в студии как шатенку с довольно пышными формами. Но сейчас от этого образа ничего не осталось.

Дочь Малинина к своим 38 годам сильно похудела и перекрасилась в блондинку. Из-за этого она стала казаться даже старше своих лет. Евдокимова не скрывала, что перемены во внешности стали последствиями постоянного стресса и нервных срывов, которые она испытывает. На жизнь она зарабатывает пошивом одежды по собственным эскизам, позиционируя себя как стилист.