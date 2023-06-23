Больше не мечта женщин: слишком честные кадры с Сафоновым откровенно разочаровывают

Кирилл Сафонов давно признан одним из самых привлекательных российских актеров. Тысячи фанаток осыпают его комплиментами и не скрывают, что мечтают познакомиться, несмотря на супругу и их общего сына. Но недавние фотографии знаменитости заставили поклонниц усомниться в своих чувствах.

Так, в честь 50-летия звезды экрана Саша Савельева, супруга Сафонова, поделилась несколькими его снимками. На трогательных черно-белых кадрах заметно, как сильно постарел артист. Вокруг его глаз заметны глубокие морщины, а сам он, несмотря на всю жизнерадостность, выглядит весьма уставшим.

Запись не осталась без внимания пользователей Сети. Многие в комментариях осыпали именинника поздравлениями, а другие отметили, как сильно жизнь в Израиле состарила артиста, который еще недавно был похож на полного сил 30-летнего мужчину.