Больше не лысый качок: таким звезду «Мажора» вы не видели 18 лет (фото)
Внешность звезды претерпела кардинальные изменения.
Никита Панфилов давно занял свое место среди наиболее известных российских актеров. На счету знаменитости большое количество разных проектов, которые позволили ему оставаться верным любимому стилю.
Зрители привыкли видеть артиста в образе лысого качка. Панфилов давно не может похвастаться шикарной шевелюрой, что, впрочем, его совсем не смущает. Актер сам решил побриться наголо, при этом он не желает вдаваться в подробности о том, что же заставило его пойти на столь кардинальные перемены во внешности.
Теперь же поклонники вновь смогли увидеть звезду «Мажора» таким, каким не видели вот уже 18 лет. Ради съемок в сериале «Акушер» Панфилов снова обзавелся волосами. Правда, отращивать локоны артист, воплотивший военного хирурга Глеба Каверина, не стал, а ограничился использованием накладки, к которой, по его собственному признанию, ему пришлось долго привыкать.