Больше не кудрявый романтик: от бывшего Татьяны Догилевой мурашки по коже

Татьяна Догилева, развивая актерскую карьеру, не забывала и о личной жизни. Артистка дважды была замужем, но оба брака закончились разводом.

Первым мужем звезды стал некий Александр. На посту супруга он продержался всего три месяца. Во второй раз актриса вышла замуж за писателя Михаила Мишина, рядом с которым провела 18 лет своей жизни. Между тем знаменитость не скрывает, что в свое время ее связывали отношения с известным коллегой по цеху.

На первом курсе института артистка питала нежные чувства к Юрию Стоянову. В рамках программы «Жена. История любви» Догилева отметила, что актер был «романтиком с кудрявыми волосами», перед очарованием которого она не смогла устоять.

Ничего серьезного из этого романа не вышло — уже в конце первого курса пара распалась. Впрочем, Догилевой вряд ли приходится об этом жалеть, ведь сегодня от ее бывшего мурашки по коже. Годы не пощадили артиста, и от того красавца с пышной шевелюрой не осталось и следа. Стоянов заметно поправился, постарел, да и романтиком его теперь назвать сложно.