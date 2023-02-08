Больше не круглощекие блондины: близнецов из «Нянек» не узнать (фото)

Близнецы Джозеф и Кристиан Казинсы стали звездами популярной в 90-е комедии «Няньки». С момента выхода картины актеры, которые в этом году отметят свой 40-летний юбилей, сильно изменились внешне.

Карьера юных артистов складывалась весьма удачно — они активно снимались в период с 1984 по 1994 годы. Звездам экрана приходилось делить одну роль на двоих, что, впрочем, их вполне устраивало. Лишь в «Няньках» артисты засветились оба — это был первый и последний раз.

Несмотря на то, что комедия оказалась невероятно успешной, сразу после ее премьеры Казинсы приняли решение о завершении карьеры. Одни уверены, что это было личное решение знаменитостей, другие полагают, что дело в строгом запрете родителей.

Теперь братья, в которых не узнать тех круглощеких блондинов, предпочитают вести непубличный образ жизни. Кристиан занимает должность исполнительного директора компании по производству декора и мебели LumiSource, а вот о Джозефе, отказавшемся от соцсетей, совсем ничего не известно.