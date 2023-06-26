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Больше не красавчик: схватитесь за голову, увидев постаревшего Дениса из «Глухаря»

26 июня 2023 07:00
Больше не красавчик: схватитесь за голову, увидев постаревшего Дениса из «Глухаря»

Годы не щадят никого.

Криминальный сериал «Глухарь» стал хитом нулевых. Приключения капитана Глухарева и инспектора ДПС Дениса Антошина покорили миллионы зрителей. Исполнители главных ролей — Максима Аверина и Дениса Рожкова — ждал оглушительный успех.

Сегодня Рожкову 46 лет. Артист все еще снимается в проектах о полицейских. Сейчас звезда играет сотрудника МВД Дмитрия Рыжов в картине «Условный мент».

Зрители отмечают, что актер больше не похож на того обаятельного гаишника из «Глухаря».

Денис Рожков заметно поправился и постарел — его лицо покрылось морщинами, а в волосах серебрится седина. Но тем не менее, артист все еще любим поклонниками.

Больше не красавчик: схватитесь за голову, увидев постаревшего Дениса из «Глухаря»
Фото: кадр из сериала «Условный мент» (2019), кадр из сериала «Глухарь» (2008-2011)
Алла Новикова
Алла Новикова
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