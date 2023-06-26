Больше не красавчик: схватитесь за голову, увидев постаревшего Дениса из «Глухаря»

Криминальный сериал «Глухарь» стал хитом нулевых. Приключения капитана Глухарева и инспектора ДПС Дениса Антошина покорили миллионы зрителей. Исполнители главных ролей — Максима Аверина и Дениса Рожкова — ждал оглушительный успех.

Сегодня Рожкову 46 лет. Артист все еще снимается в проектах о полицейских. Сейчас звезда играет сотрудника МВД Дмитрия Рыжов в картине «Условный мент».

Зрители отмечают, что актер больше не похож на того обаятельного гаишника из «Глухаря».

Денис Рожков заметно поправился и постарел — его лицо покрылось морщинами, а в волосах серебрится седина. Но тем не менее, артист все еще любим поклонниками.