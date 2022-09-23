Больше не Козловский: влияние Акиньшиной скрывали до последнего

В одном из российских онлайн-кинотеатров состоялась премьера сериала «13 клиническая» с Данилой Козловским в главной роли. Всего одна деталь этого проекта выдала подноготную отношений режиссера с известной актрисой Оксаной Акиньшиной.

Звезды так и не подтвердили официально свою связь, но их поступки говорят сами за себя. Влюбленные то и дело устраивают совместные путешествия и выходят в свет вместе. Сомнений в том, что они закрутили роман, ни у кого не осталось.

После выхода нового сериала с Козловским поклонники не смогли скрыть свои улыбки. Все потому, что в проекте актер играет героя по имени Кирилл. Это врач клиники, пациенты которой страдают от одержимости нечистой силой. Фамилия же доктора, воплощенного Данилой, звучит как Акиньшин.

Многих позабавило то, что артист примерил фамилию избранницы. Теперь в Сети с новой силой заговорили о том, что артист находится под невероятно сильным влиянием Акиньшиной, ради которой ранее оставил мать своей единственной дочери — режиссера Ольгу Зуеву.