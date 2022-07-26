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Киноафиша Статьи «Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель

«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель

26 июля 2022 19:45
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель

Певица сыграла большую роль в становлении многих музыкантов.

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал о своем сотрудничестве с Аллой Пугачевой. Как оказалось, Примадонна была в восторге от его творчества.

По словам исполнителя, он познакомился с прославленной артисткой на проекте «Фактор А». Во время участия в проекте Примадонна крайне высоко оценивала достижения певца и активно расхваливала его во время общения с прессой. Однако после завершения шоу они так и не смогли встретиться, а сам Дронов не воспользовался ситуацией и не попросил совета или поддержки у Аллы Борисовны.

«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель

«Мы с ней больше не контактировали. Даже не пересекались за кулисами каких-то мероприятий», — рассказал музыкант в эфире YouTube-шоу Алены Жигаловой.

При этом музыкант не скрывает, что лестные комментарии положительно сказались на его самооценке. Как признался SHAMAN, в то время он только приехал в столицу и начал развивать свою карьеру, поэтому похвала таких опытных артистов была очень важна для него.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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