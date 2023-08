Больше не фрик с клыками: Ржевская из «Фабрики звезд» наконец-то остепенилась

Мария Ржевская считалась одной из самых ярких участниц второго сезона «Фабрики звезд-2». Запомнилась она зрителям не только благодаря вокальным данным, но экспериментам с внешностью.

Певице ничего не стоило выйти на сцену с настоящими клыками. Одних это отталкивало, а другие, напротив, восхищались оригинальностью брюнетки. В любом случае построить успешную сольную карьеру у Ржевской не получилось. Вскоре после окончания проекта она пропала с радаров. Знаменитость остепенилась и больше не похожа на фрика.

Ржевская попробовала себя в качестве актрисы. Она прошла обучение в Институте театра и кино Ли Страсберга и засветилась в картине под названием Let the Die Be Cast: Initium. Но и с актерством у экс-участницы «Фабрики звезд» не вышло. Из соцсетей Ржевской следует, что она зарабатывает на жизнь тем, что занимается дизайном интерьеров.