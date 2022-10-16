Больше не эталон женской красоты? Посмотрите, что стало с той самой Ализе

Певица Ализе стала известна уже в 16 лет. Она прославилась не только из-за своего музыкального таланта, но и благодаря привлекательной внешности. Поклонники называли ее «эталоном женской красоты» и осыпали признаниями в любви. Однако со временем артистка пропала с экранов.

На пике своей карьеры она выпустила несколько альбомов и провела множество крупных туров. Однако в 2014 году она перестала выпускать новые композиции. Теперь исполнительница занимается филантропией и появляется лишь на телевидении, участвуя во французских музыкальных шоу.

Также Ализе увлечена воспитанием своих дочерей, Аннили Шатлен и Мэгги Лионне. О жизни певица рассказывает в своем личном блоге, где регулярно делится множеством снимков.

За годы творческого молчания артистка не растеряла армию поклонников. Фанаты до сих пор осыпают ее комплиментами, однако многие замечают, что прошедшие годы все же сказались на внешности знаменитости.