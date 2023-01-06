Больше не эталон красоты? Как выглядит самая красивая француженка нулевых

В нулевые имя Ализе прогремело на весь мир. Хрупкая 16-летняя девушка с внешностью Лолиты поразила слушателей сильным голосом. Песни в ее исполнении мгновенно становились хитами, а сама Ализе превратилась в эталон красоты. Конкурсы, награды и премии — казалось, что у прекрасной француженки звездное будущее, но постепенно ее слава начала меркнуть. И вскоре певица пропала со всех экранов к разочарованию ее фанатов.

Оказалось, что композиции Ализе «росли» вместе с ней, и повзрослевшая исполнительница публике нравилась уже меньше. Тем не менее исчезнувшая слава никак не беспокоит певицу.

Сейчас француженке уже 38 лет, и она все так же прекрасно выглядит. На снимках в соцсетях она кажется значительно младше своего возраста. Ализе почти не выступает, зато она является успешным блогером, на нее подписано 900 тысяч человек. Также она ведет активную благотворительную деятельность. Женщина живет со вторым супругом и воспитывает двух дочек.