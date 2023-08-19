Больше не единственная: у любимого человека Кабаевой новые фаворитки

Высоко взлетев, Алине Кабаевой пришлось больно падать. Прославленной спортсменке не удалось выдержать конкуренцию с молодыми и перспективными красотками.

Когда-то олимпийская чемпионка была номером один для своего любимого тренера Ирины Винер. Наставница неустанно пела дифирамбы знаменитой подопечной, нахваливая ее трудолюбие, талант, самодисциплину, любовь к родине и спорту. И тут оказалось, что Кабаева не единственная в своем роде. Легенду российской художественной гимнастики давно превзошли.

У Ирины Александровны появились новые фаворитки — это Дина и Арина Аверины. В интервью порталу «Матч ТВ » тренер главной сборной страны вознесла до небес заслуги сестер, ставших настоящими звездами. А это значит, что Кабаева больше не уникальная: ее время безвозвратно ушло, с чем знаменитости остается только смириться.