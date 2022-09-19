Больше не до съемок: правду о трагедии в семье Ханде Эрчел предали огласке

В жизни турецкой актрисы Ханде Эрчел начался непростой период. Сегодня мысли звезды сериала «Постучись в мою дверь» вряд ли заняты работой. Все потому, что ее семья столкнулась с ужасной трагедией.

Выяснилось, что племяннице артистки, двухлетней Мави Йылдырым, врачи диагностировали рак. Теперь малышка, совместным снимком с которым актриса недавно делилась в своих социальных сетях, вынуждена проходить сложное лечение.

Мама крохи, сестра артистки Гамзе, подтвердила сведения о недуге наследницы. Родственница звезды экрана обратилась к публике с просьбой не тревожить ее и родных расспросами и пообещала, что, когда будут хорошие новости, она обязательно ими поделится.

Добавим, что беда постучалась в дом Ханде уже не в первый раз. Ранее от рака скончалась ее мать, в честь которой и была названа Мави Йылдырым.