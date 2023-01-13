Больше не «девочка фабричная»: ахнете, увидев Сати Казанову сегодня (видео)

Одна из самых известных «фабриканток» за всю историю шоу Сати Казанова недавно отметила сорокалетний юбилей. Но возраст не властен над артисткой, напротив, с годами она становится все лучше.

В чем же секрет неувядающей красоты Сати Казановой? По признанию звезды, она старается соблюдать режим сна, следит за питанием и ментальным здоровьем. Певица уверена, что все переживания и волнения отражаются на лице, ведь каждый из нас — это открытая книга.

Достичь душевной гармонии Казановой помогают медитации, которыми она занимается с 11 лет. Недавно артистка поделилась в своих соцсетях видео, где она занимается йогой. Сати предстала в облегающем телесном комбинезоне, подчеркивающем ее стройную фигуру. Стоит признать, что 40-летняя Казанова находится в потрясающей форме.

Увлечение медитациями сказалось и на ее творчестве. Сейчас Сати развивает проект Sati Ethnica. «Экс-фабрикантка» переключилась на этнику, а каждый ее концерт представляет собой своеобразную духовную практику. Об этом Казанова рассказала в эксклюзивном интервью для портала «Городовой».