Больше не «деревенщина»: как за 12 лет изменилась Серафима прекрасная

Сериал «Серафима прекрасная» о судьбе некрасивой советской школьницы, которая в итоге смогла стать бизнесвумен и сделать карьеру конезаводчицы, вышел на экраны страны в 2010 году. Главную роль в нем исполнила актриса Екатерина Порубель.

С 2005 года и по сей день Екатерина играет на сцене Малого театра. Однако до приглашения на съемки «Серафимы прекрасной» о серьезной кинокарьере речи не шло, хотя за плечами уже были съемки на вторых ролях в нескольких сериалах — «Незабудки», «Дело Крапивиных» и других. Имелась даже эпизодическая роль в картине «Заяц, жаренный по-берлински».

Зато театральная востребованность помогла актрисе перенести смерть мамы и расставание с отцом ее сына Саввы, которого Порубель родила в 2008 году. Особенно часто Екатерина блистала на сцене Малого в постановках по пьесам Александра Островского.

История Серафимы Зориной принесла счастье и личной жизни Екатерины — ведь именно на съемках сериала она повстречалась со своим будущим мужем, кинооператором Анатолием Левенцом. Сейчас у супругов уже трое сыновей — Савва (тоже, кстати, игравший в «Серафиме прекрасной» в роли сына главной героини), Лукьян и Лев.

Похудевшая со времен съемок на 12 кг Порубель и сейчас остается востребованной сериальной и театральной актрисой, но сама считает, что ее главное амплуа — это быть мамой троих детей и любимой женой.