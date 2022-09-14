Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Больше не «деревенщина»: как за 12 лет изменилась Серафима прекрасная

Больше не «деревенщина»: как за 12 лет изменилась Серафима прекрасная

14 сентября 2022 09:00
Больше не «деревенщина»: как за 12 лет изменилась Серафима прекрасная

Звезда счастлива и в карьере, и в материнстве.

Сериал «Серафима прекрасная» о судьбе некрасивой советской школьницы, которая в итоге смогла стать бизнесвумен и сделать карьеру конезаводчицы, вышел на экраны страны в 2010 году. Главную роль в нем исполнила актриса Екатерина Порубель.

С 2005 года и по сей день Екатерина играет на сцене Малого театра. Однако до приглашения на съемки «Серафимы прекрасной» о серьезной кинокарьере речи не шло, хотя за плечами уже были съемки на вторых ролях в нескольких сериалах — «Незабудки», «Дело Крапивиных» и других. Имелась даже эпизодическая роль в картине «Заяц, жаренный по-берлински».

Больше не «деревенщина»: как за 12 лет изменилась Серафима прекрасная

Зато театральная востребованность помогла актрисе перенести смерть мамы и расставание с отцом ее сына Саввы, которого Порубель родила в 2008 году. Особенно часто Екатерина блистала на сцене Малого в постановках по пьесам Александра Островского.

История Серафимы Зориной принесла счастье и личной жизни Екатерины — ведь именно на съемках сериала она повстречалась со своим будущим мужем, кинооператором Анатолием Левенцом. Сейчас у супругов уже трое сыновей — Савва (тоже, кстати, игравший в «Серафиме прекрасной» в роли сына главной героини), Лукьян и Лев.

Похудевшая со времен съемок на 12 кг Порубель и сейчас остается востребованной сериальной и театральной актрисой, но сама считает, что ее главное амплуа — это быть мамой троих детей и любимой женой.

Фото: Кадр из сериала «Серафима прекрасная», 2010, соцсети
Артем Путинцев
Артем Путинцев
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video