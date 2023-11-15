Больше не будете называть жену певца SHAMAN престарелой: дело вот в чем

Ярослав Дронов прославился в 2022 году. Сейчас патриотического артиста под псевдонимом SHAMAN знает вся Россия. Неудивительно, что поклонники интересуются не только творчеством исполнителя, но и его личной жизнью. В центре внимания общественности оказалась вторая супруга звезды Елена Мартынова.

Барышня занимает ответственную должность: работает топ-менеджером в сотовой компании. Елену нисколько не смущает, что муж младше на 14 лет. До встречи с Ярославом Мартынова уже успела один раз побывать замужем. Впрочем, был женат и сам Дронов. Поклонники пары неизменно отмечают, как же хороша вторая половинка певца. Особенно по сравнению с уставшим от гастролей мужем.