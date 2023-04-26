Больше не брюнетка: Меган Маркл шокировала британцев преображением (фото)

Британцев часто называют чопорными и указывают на их приверженность традициям. Поэтому неудивительно, что и представители королевской семьи наделены такими же качествами. Они ответственно соблюдают все правила этикета и стараются не создавать вокруг себя лишних инфоповодов.

Но, несмотря на то, что Меган Маркл стала женой принца Гарри, она так и не смогла усвоить этот важный урок. Американка пытается всегда оставаться в поле зрения СМИ и своих поклонников. Она снимается в реалити-шоу и часто дает интервью. А в преддверии коронации Карла III актриса решила сменить свой имидж. Она покрасила волосы в каштановый цвет с рыжим оттенком.

Из жгучей брюнетки Меган превратилась в милую шатенку и вновь шокировала британцев. Многим подданным британского монарха кажется, что супруга его сына просто пытается затмить членов королевской семьи. А внимательные пользователи даже заметили, что лицо американки преобразилось благодаря инъекциям ботокса и филлеров.