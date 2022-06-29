Больше не бессменный: вернувшемуся после болезни Маслякову в КВН нашлась замена

Совсем скоро выпуски высшей лиги Клуба веселых и находчивых вернутся в эфир. Однако сам Александр Масляков проведет лишь одну игру в рамках 1/8 финала. Как оказалось, бессменному ведущему проекта — он занимал эту должность больше 55 лет — уже нашли замену. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале КВН .

Еще две игры 1/8 лиги проведут юморист Вадим Галыгин и телеведущий Валдис Пельш. Слухи о том, что Масляков готовится уступить свое место другим ведущим появились еще в феврале во время съемок новых выпусков КВН. Тогда 80-летний руководитель Клуба признался, что повторно заразился коронавирусом и намерен внимательнее относиться к своему здоровью, соблюдать самоизоляцию и проходить восстановление.

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Сообщалось, что вести игры могут Дмитрий Нагиев, Иван Ургант или Дмитрий Хрусталев. Но конкретные кандидатуры стали известны только сейчас. Будет ли вернувшийся после болезни Масляков сам вести игры 1/4, полуфинал и финал лиги, пока неясно.