Больше не «бесполая» пацанка: как сейчас выглядит Солнце из «Дома-2», которую бросил Май Абрикосов

Солнце и Май Абрикосов стали одной из самых ярких пар «Дома-2». За их отношениями следили поклонники по всей стране, однако, когда знаменитости расстались и покинули периметр телестройки, интерес публики к ним заметно пропал. Как оказалось, после завершения проекта Солнце так и осталась в шоу-бизнесе, но теперь в ней вряд ли можно узнать «бесполую» пацанку, какой она была во времена «Дома-2».

Судя по социальным сетям, сейчас Ольга Николаева занимается карьерой диджея. Она выступает на крупных площадках и на больших мероприятиях, завоевывая фанатов по всей стране. При этом девушка активно развивает и свой блог, в котором уже более 208 тысяч подписчиков.

Прошедшие с проекта годы сказались и на внешности знаменитости. Солнце отрастила длинные волосы и заметно похудела, поэтому теперь красуется своей фигурой на редких снимках в купальнике. Поклонники остаются в восторге от образов звезды «Дома-2» и регулярно осыпают ее комплиментами в комментариях.