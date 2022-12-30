Больше не ангел: как самая роковая женщина Дании выглядит в свои 44 года (фото)

Рье Расмуссен прославилась на весь мир благодаря участию в фильмах «Роковая женщина» и «Ангел А». Поклонники остались в восторге от игры и внешности артистки, а критики не скупились на комплименты. Однако в 2013 году знаменитость неожиданно пропала с экранов.

Дело в том, что актерство было далеко не единственной профессией датской знаменитости. Помимо этого, она была профессиональной моделью, а также пробовала свои силы в режиссуре, выпустив триллер «Человеческий зверинец». Последние же годы Расмуссен увлекается фотографией и выпустила книгу снимков и рисунков «Нарисованные истории».

Подробностями жизни, а также своими работами она делится в социальных сетях. Нередко знаменитость публикует и свои портреты, которые привлекают не меньшее внимание публики. Как отмечают фанаты, Расмуссен удалось сохранить свою красоту и привлекательность, несмотря на возраст.