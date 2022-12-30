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Больше не ангел: как самая роковая женщина Дании выглядит в свои 44 года (фото)

30 декабря 2022 08:30
Больше не ангел: как самая роковая женщина Дании выглядит в свои 44 года (фото)

Артистка все еще завоевывает сердца фанатов.

Рье Расмуссен прославилась на весь мир благодаря участию в фильмах «Роковая женщина» и «Ангел А». Поклонники остались в восторге от игры и внешности артистки, а критики не скупились на комплименты. Однако в 2013 году знаменитость неожиданно пропала с экранов.

Дело в том, что актерство было далеко не единственной профессией датской знаменитости. Помимо этого, она была профессиональной моделью, а также пробовала свои силы в режиссуре, выпустив триллер «Человеческий зверинец». Последние же годы Расмуссен увлекается фотографией и выпустила книгу снимков и рисунков «Нарисованные истории».

Больше не ангел: как самая роковая женщина Дании выглядит в свои 44 года (фото)

Подробностями жизни, а также своими работами она делится в социальных сетях. Нередко знаменитость публикует и свои портреты, которые привлекают не меньшее внимание публики. Как отмечают фанаты, Расмуссен удалось сохранить свою красоту и привлекательность, несмотря на возраст.

«Все еще самая красивая актриса», «Влюблен в тебя уже 17 лет», — пишут преданные поклонники.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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