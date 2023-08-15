Больше не актриса: дочь Брик от Тодоровского приняла судьбоносное решение

Новость о смерти 40-летней Евгении Брик в прошлом году стала шоком для ее поклонников и многих коллег. Оказалось, что актриса долгое время скрывала проблемы со здоровьем. По слухам, она боролась с онкологическим заболеванием.

После утраты семья Брик долго не могла прийти в себя. Понемногу к работе вернулся продюсер и режиссер Валерий Тодоровский. Он по-прежнему живет на два города и бывает то в Лос-Анджелесе, то в Москве.

Тодоровский решил не менять привычки их общей с Брик дочери. 13-летняя Зоя ходит в ту же американскую школу, что и раньше. Однако эмоциональный стресс сказался на подростке. Если в прошлом Зоя Тодоровская с удовольствием ходила на кинопробы, мечтала стать актрисой, как мама, и даже появилась в нескольких проектах, то сейчас это желание у нее отпало.

Как говорят источники, теперь дочь Тодоровского увлеклась музыкой. Возможно, в будущем она станет певицей. С воспитанием Зои продюсеру помогает мама Евгении Брик Галина Хиривская.