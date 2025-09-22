Больше драконов и меньше ненужной болтовни: 5 главных ошибок в «Доме дракона», которые, по мнению фанатов, должен исправить третий сезон

Второй сезон был, мягко говоря, ни о чем, так что все надежды теперь на следующую часть.

Хотя нашумевший сериал-приквел «Игры престолов», как и предшественник, остается на пике популярности, «Дом дракона» тоже следует традиции, собирая все больше негативных отзывов с каждым новым сезоном.

В прошлом году шоу получило немало хейта в свою сторону из-за фактически бесполезного второго сезона, но создатели вот уже год пытаются убедить поклонников, что все самое интересное оставили именно для следующей, третьей части. Теперь, если верить словам команды «Дома дракона», сериал наверняка сможет улучшить свое положение и исправить некоторые «косяки» — о них рассказываем в этой подборке.

Больше драконов

В целом с этой проблемой связывали в основном прокрастинацию Джорджа Мартина, который, помимо многочисленных обещаний выпустить «Ветра зимы», доказывает фанатам, что фокусируется именно на истории драконов и их взаимоотношений с теми, кто ими управляет. Во втором сезоне «Дома дракона» такие сцены и правда были нередки — все благодаря растянутости сюжета, который во второй части сосредотачивается на подготовке Таргариенов к неминуемой войне.

Тем не менее, фанаты киновселенной «Игры престолов» уже давно мечтают узнать что-то больше о связи между драконами и их хозяевами — тем более, что именно это делает огнедышащих питомцев более «живыми» на экране и не ограничивает их роль до оружия массового поражения.

Больше сражений

Это, пожалуй, и стало главным поводом для многочисленных жалоб поклонников после выхода второго сезона. Тогда зрители под воздействием обещаний создателей ожидали увидеть на экране эпичные битвы, но вместо этого получили бесконечные рассуждения о том, кого Таргариенам взять в союзники.

Битвы, однако, во втором сезоне все-таки должны были быть — их убрали лишь потому, что в последний момент HBO решила сократить количество серий в сезоне с 10 до 8. Две оставшиеся серии, по словам создателей, войдут как раз в третий сезон — а позднее в нем же покажут и все основные битвы, в ходе которых и решалась судьба Таргариенов.

Больше юмора

В отличие от приквела, «Игра престолов» всегда славилась своими умело выстроенными диалогами, в которых находилось место и важной информации, и ироничным рассуждениям, и порой злобному сарказму, и даже запоминающимся шуткам. С «Домом дракона» ситуация другая — по словам многих зрителей, приквел как будто утратил главную отличительную черту предшественника и начиная со второго сезона стал казаться более мягким шоу в этом плане.

Винят в этом слишком медленное развитие событий и желание создателей пойти наперекор оригинальному роману Джорджа Мартина, который как раз и известен в том числе благодаря отлично написанным диалогам.

Больше риска

Фанаты книги «Пламя и кровь», по мотивам которой снят «Дом дракона», не раз подмечали, что в сериале, и особенно во втором сезоне, главные герои как Рейнира и Алисента кажутся более приятными личностями, чем в романе Мартина.

Так, обе, несмотря на готовность начать войну, все больше начинают жалеть о том, что когда-то позволили конфликту зайти так далеко, — в «Пламени и крови» нет и намека на то, что кто-то из этих героинь проявляет симпатию по отношению к врагу. В романе и Рейнира, и Алисента — до невозможного эгоистичные и беспощадные наследницы престола, которые пойдут на любую дикость ради достижения цели.

Такие радикальные перемены в мотивации персонажей в «Доме дракона» сочли попыткой сгладить тон и не нарваться на очередную волну критики — при этом хейт за несоответствие оригинальному сюжету сериал все-таки получил.

Больше серий

Скомканность сюжета «Дома дракона» связывают в том числе и с решением HBO урезать количество эпизодов во втором сезоне до 8, в то время как первый сезон вполне связно рассказал первую часть истории благодаря размаху в 10 серий.

Такое изменение в очередной раз подтверждает, что к словам Джорджа Мартина мало кто прислушивается — сам писатель когда-то говорил, что его история будет полноценной только в том случае, если в каждом из 4 сезонов будет 10 эпизодов. Сокращение количества серий, в свою очередь, означает, что из сюжета просто-напросто выкинули ту или иную сюжетную линию или же осветили ее не до конца.

Кстати, следующий год порадует фанатов «Игры престолов» не только новым сезоном «Дома дракона» — о том, какие премьеры планируются на онлайн-платформе HBO Max в 2026, рассказали здесь.