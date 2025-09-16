Меню
Фанаты, общий сбор: первые два сезона «Поднятия уровня» были идеальными, но третий изменит все

16 сентября 2025 12:19
Успех сериала создателей ничему не научил.

Успех «Поднятия уровня в одиночку» строился на понятной формуле: слабейший охотник становится сильнейшим и раз за разом доказывает, что его сила безгранична.

Но в третьем сезоне A-1 Pictures готовит не просто продолжение — а настоящий слом канона. Джин Ву уже не тот герой, за которого болели зрители.

Тень вместо человека

Продюсер студии Ацуси Канеко намекнул прямо: Джин Ву будет «неполноценным». Он становится инструментом Системы, теряет человечность, превращается в машину для фарма мобов. Эмпатия исчезает, а вместе с ней и возможность зрителя сопереживать привычному герою. Это уже не «слабейший охотник», а почти антигерой.

Первый звоночек прозвучал ещё во втором сезоне — когда эльф Барука заявил, что Ву «не совсем человек». В новых сериях эта линия выходит на первый план. Любая сила требует цены, и в этот раз заплатить придётся главным.

Пять изменений, которые сделают третий сезон другим

Портал CBR перечислил, как именно третий сезон может «переписать» манхву — и почему это не предательство, а шаг вперёд:

  • Переписать послание Мин Бёнгю, чтобы убрать сюжетные дыры.
  • Раз и навсегда расставить точки в споре о Красном Клинке и иерархии орков.
  • Сделать Джин Ву человечнее — пусть он помогает семье Чжина без колебаний.
  • Растянуть бой с Томасом Андре, превратив его в масштабный экшен-блокбастер.
  • Дать экранное время Лю Чжигану, показать его дуэль с гигантом.
Что это значит для зрителей

Новые серии будут не просто про драки и «левел-апы», а станут историей об охотнике, пляшущем под чужую дудку. Или, как пишут в Сети: «Больше дичи, меньше драк». Напомним, что именно визуальные составляющие аниме и цепляют аудиторию, сюжетно история охотников пока что выглядит самой слабой частью.

Для зрителей обожающих умное аниме — это шанс увидеть куда более глубокое и мрачное произведение. Истинным фанатам Solo leveling такое изменение может и не прийтись по душе.

Третий сезон обещает стать самым спорным и самым ярким одновременно. Ранее мы уже рассказывали, что создатели «Поднятие уровня в одиночку» окончательно «забили» на 3 сезон, но это даже к лучшему: зато Сон Джин Ву теперь — миллиардер.

Фото: Кадр из сериала «Поднятия уровня в одиночку»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
