«Больше, чем любовь»: Воробей открыто заговорила о чувствах к Гору, не боясь Бабкиной

В течение многих лет Евгений Гор строил отношения с Надеждой Бабкиной. Пара считалась одной из самых ярких на отечественной эстраде, но не так давно артисты приняли решение расстаться. И теперь, как уверены фанаты, Гор начал встречаться с Еленой Воробей.

По мнению большинства, именно Воробей стала причиной разлада в отношениях Бабкиной и молодого артиста. И новый роман заметно сказался на юмористке: она выглядит значительно моложе своих лет и светится от счастья.

Однако эти домыслы, как рассказала сама Воробей, невозможно назвать правдой. Она действительно близко общается с Гором, но их отношения далеки от романтики. Знаменитости лишь выступают вместе и считают друг друга только коллегами.