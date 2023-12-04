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Киноафиша Статьи «Больше, чем любовь»: Воробей открыто заговорила о чувствах к Гору, не боясь Бабкиной

«Больше, чем любовь»: Воробей открыто заговорила о чувствах к Гору, не боясь Бабкиной

4 декабря 2023 16:15
«Больше, чем любовь»: Воробей открыто заговорила о чувствах к Гору, не боясь Бабкиной

Артистка прокомментировала все слухи.

В течение многих лет Евгений Гор строил отношения с Надеждой Бабкиной. Пара считалась одной из самых ярких на отечественной эстраде, но не так давно артисты приняли решение расстаться. И теперь, как уверены фанаты, Гор начал встречаться с Еленой Воробей.

По мнению большинства, именно Воробей стала причиной разлада в отношениях Бабкиной и молодого артиста. И новый роман заметно сказался на юмористке: она выглядит значительно моложе своих лет и светится от счастья.

Однако эти домыслы, как рассказала сама Воробей, невозможно назвать правдой. Она действительно близко общается с Гором, но их отношения далеки от романтики. Знаменитости лишь выступают вместе и считают друг друга только коллегами.

«С Женей у нас творческий союз, а это для меня больше, чем любовь», — цитирует слова Воробей портал WomanHit.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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