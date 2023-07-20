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Больше 300 ролей: эту советскую актрису признали самой снимаемой не только в СССР, но и в мире

20 июля 2023 09:00
Больше 300 ролей: эту советскую актрису признали самой снимаемой не только в СССР, но и в мире

Никто из коллег так и не смог превзойти ее рекорд.

Любовь Соколова родилась в самой обычной советской семье. Мать девочки работала в магазине, а отец трудился столяром. Но она с детства мечтала о сцене и уже в пять лет покоряла всех вокруг своими эффектными выступлениями.

После окончания школы родители осудили выбор наследницы и отправили ее учиться в педагогический. Соколова не смогла противоречить и стала студенткой Ленинградского педагогического института, но не смогла забыть о своей мечте. В течение нескольких лет будущая звезда сцены мечтала о театре, а потом пошла в школу-студию при «Ленфильме», однако не смогла окончить ее из-за начала войны.

Студенткой ВГИКа Соколова смогла стать только после войны. А впервые на экранах появилась в 1948 году, когда ей было 27 лет. Но уже с первого актерского опыта режиссеры оценили талант актрисы, поэтому она получала все больше и больше предложений. Так, лишь за 1973 год с участием Соколовой вышло 5 фильмов. Всего же она приняла участие более чем в 300 картинах, что стало официальным рекордом, а ее имя было внесено в «Книгу рекордов Гиннесса».

Больше 300 ролей: эту советскую актрису признали самой снимаемой не только в СССР, но и в мире

Скончалась артистка летом 2001 года. До последних дней жизни она продолжала активно работать, и ее последним фильмом стал «Вальс на прощание», который вышел спустя 6 лет после ее смерти.

Фото: кадр из сериала «Нулевой пациент», кадр из фильма «Хождение по мукам»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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