Больше 300 ролей: эту советскую актрису признали самой снимаемой не только в СССР, но и в мире

Любовь Соколова родилась в самой обычной советской семье. Мать девочки работала в магазине, а отец трудился столяром. Но она с детства мечтала о сцене и уже в пять лет покоряла всех вокруг своими эффектными выступлениями.

После окончания школы родители осудили выбор наследницы и отправили ее учиться в педагогический. Соколова не смогла противоречить и стала студенткой Ленинградского педагогического института, но не смогла забыть о своей мечте. В течение нескольких лет будущая звезда сцены мечтала о театре, а потом пошла в школу-студию при «Ленфильме», однако не смогла окончить ее из-за начала войны.

Студенткой ВГИКа Соколова смогла стать только после войны. А впервые на экранах появилась в 1948 году, когда ей было 27 лет. Но уже с первого актерского опыта режиссеры оценили талант актрисы, поэтому она получала все больше и больше предложений. Так, лишь за 1973 год с участием Соколовой вышло 5 фильмов. Всего же она приняла участие более чем в 300 картинах, что стало официальным рекордом, а ее имя было внесено в «Книгу рекордов Гиннесса».

Скончалась артистка летом 2001 года. До последних дней жизни она продолжала активно работать, и ее последним фильмом стал «Вальс на прощание», который вышел спустя 6 лет после ее смерти.