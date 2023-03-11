Больше 240 романов: кому обязана Дарья Донцова феноменальным успехом (фото)

Имя Дарьи Донцовой знакомо даже тем, кто не читал ее детективы. Ее творчество вызывало много ожесточенных споров, но один факт оставался неизменным — книги писательницы раскупались как горячие пирожки. Своим неиссякаемым вдохновением Донцова обязана любимому мужу.

Главным человеком в жизни писательницы был ее третий супруг Александр Донцов, профессор МГУ. Вместе они прожили 40 лет вплоть до самой смерти мужа — его не стало 8 марта 2023 года. За период совместной жизни Донцова написала больше 240 книг. Она даже стала мировой рекордсменкой как самый плодовитый автор — за 20 лет она издала свыше 180 романов и не остановилась на достигнутом.

В свое время писательство помогло Донцовой отвлечься от болезни. У Дарьи обнаружили рак груди и вынесли ей смертный приговор. Чтобы не уйти в депрессию, она стала писать книги. К счастью, болезнь отступила, а романы принесли ей славу.

Донцова отучилась в МГУ на журфаке и некоторое время проработала по специальности. Затем Дарья переключилась на писательство и не прогадала — незатейливые иронические детективы сделали ее всенародной звездой.