Больше 240 романов: кому обязана Дарья Донцова феноменальным успехом (фото)
Такому вдохновению позавидует сам Стивен Кинг.
Имя Дарьи Донцовой знакомо даже тем, кто не читал ее детективы. Ее творчество вызывало много ожесточенных споров, но один факт оставался неизменным — книги писательницы раскупались как горячие пирожки. Своим неиссякаемым вдохновением Донцова обязана любимому мужу.
Главным человеком в жизни писательницы был ее третий супруг Александр Донцов, профессор МГУ. Вместе они прожили 40 лет вплоть до самой смерти мужа — его не стало 8 марта 2023 года. За период совместной жизни Донцова написала больше 240 книг. Она даже стала мировой рекордсменкой как самый плодовитый автор — за 20 лет она издала свыше 180 романов и не остановилась на достигнутом.
В свое время писательство помогло Донцовой отвлечься от болезни. У Дарьи обнаружили рак груди и вынесли ей смертный приговор. Чтобы не уйти в депрессию, она стала писать книги. К счастью, болезнь отступила, а романы принесли ей славу.
Донцова отучилась в МГУ на журфаке и некоторое время проработала по специальности. Затем Дарья переключилась на писательство и не прогадала — незатейливые иронические детективы сделали ее всенародной звездой.