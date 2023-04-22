Больше 20 лет одиночества: личная трагедия психолога из шоу «Понять. Простить»

В течение многих лет Галина Тимошенко помогает разрешать семейные конфликты в шоу «Понять. Простить». За годы эфира она спасла сотни российских семей, однако мало кто знает, как сложилась ее личная жизнь.

Как оказалось, Тимошенко была замужем лишь один раз. Еще в молодости она связала себя узами брака с возлюбленным, имя которого предпочитает не называть. Известно лишь, что он был увлечен культурой Востока и вместе с ним психолог провела несколько лет в Ливии.

Однако в 2003 году Тимошенко неожиданно стала вдовой. Потеря мужа стала для нее большим ударом, с которым она справилась с большим трудом, но спустя время все же нашла в себе силы жить дальше.

Однако за прошедшие годы звезда экрана так и не встретила нового возлюбленного. Она бережно хранит память о супруге и все время тратит на работу, стараясь сохранить чужие отношения. Поддерживает же ее уже взрослая дочь Анастасия, которая не оставляет мать в полном одиночестве.