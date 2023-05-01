Большая потеря: Кристина Орбакайте не находит себе места из-за личной трагедии

Кристина Орбакайте выступила с откровенным заявлением, которое адресовала многочисленным поклонникам. Певица не стала скрывать своего подавленного состояния: ее планы потерпели полный провал.

Артистка намеревалась дать несколько концертов в Германии. Но шоу пришлось отменить, что стало для дочери Аллы Пугачевой личной трагедией. Исполнительница отметила, что ждала этой встречи три года и все же вынуждена ее перенести по веской причине. Вот почему теперь она не находит себе места.

Со слов знаменитости выяснилось, что часть ее коллектива не смогла вовремя получить визы. Орбакайте пообещала, что как только новые даты тура будут известны, она непременно их сообщит.

Между тем стоимость билетов на концерты звезды немаленькая — от 35 до 129 евро. А это значит, что певица не только осталась без долгожданных выступлений перед поклонниками, но и потеряла приличную сумму денег.