Большая потеря для «Универа»: съемки нового сезона сериала обернулись неожиданностью

В России 2023 год начал эпоху долгожданных сериальных камбэков. Стало известно о съемках продолжений ситкомов «Счастливы вместе», «Папины дочки» и «Универ». Причем в последний согласился вернуться даже Виталий Гогунский, сыгравший глуповатого, но доброго качка Кузю.

А вот скандально известная Настасья Самбурская решила не участвовать в съемках, потому что посчитала предложенный ей гонорар слишком маленьким. Эта новость очень удивила другую актрису сериала Анну Хилькевич.

Она рассказала Telegram-каналу Super, что не ожидала такого от коллеги. Однако актриса добавила, что не исключено, что Самбурская все-таки передумает и присоединится к съемкам следующего сезона.

Стоит отметить, что все остальные персонажи появятся в новом «Универе». Съемки уже начались в июле и идут полным ходом. Премьера сериала запланирована на 2023 год.