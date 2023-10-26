Большая награда за годы работы: Баскову привалило счастья

Едва ли в России найдется человек, никогда не слышавший о Николае Баскове. Исполнитель хитов «Отпусти меня», «Шарманка», «Я буду руки твои целовать» и «Ты далеко» начал взрослую певческую карьеру в далекие 90-е. За прошедшие годы вокалист обзавелся миллионами фанатов и был назван золотым голосом отечественной эстрады.

Недавно труды артиста оценили по достоинству. Исполнитель был награжден орденом Почета за выдающиеся заслуги в области развития российской культуры. Государство отметило многолетнюю работу Баскова на сцене. Об этом говорится на портале правовой информации.

Творчество певца неоднократно отмечалось властями. В 2001 году Николай Басков стал заслуженным артистом РФ. В 2006-м получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». Также исполнитель является народным артистом в Чечне и Башкортостане.

Но никакие награды не сравнятся с народной любовью — этого у вокалиста не отнять. Исполнитель все еще вызывает интерес у публики и находится в эпицентре внимания СМИ.