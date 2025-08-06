«Большая честь для меня»: Хью Лори стал новым Дамблдором в «Гарри Поттере», но речь не про сериал НВО (А Волдеморт теперь — звезда «Дэдпула»)

А ведь на больших экранах с этой ролью он точно справился бы не хуже.

Хогвартс снова открывает свои двери — по крайней мере, для тех, кто любит не только смотреть или читать, но и слушать. Пока HBO медленно, но верно готовит свой сериал, вбухивая в него сотни миллионов долларов, очередная версия «Гарри Поттера» уже рвется в бой — с актерами, которых мы вряд ли ждали в этой франшизе.

Казалось бы, что еще можно придумать после озвучек Стивена Фрая и Джима Дейла? Но Audible знает ответ: собрать 200 голосов, позвать звезд с узнаваемой интонацией — и сделать не просто аудиокнигу, а полномасштабный звуковой спектакль.

Главная сенсация — новый Дамблдор. Его голосом заговорит Хью Лори, главный телеврач в истории кино. Внезапный, но элегантный выбор: Лори умеет быть одновременно и жестким, и трогательным, и ироничным — все, что нужно для Альбуса в его лучших сценах.

Сам актер уже пошутил, что берет эстафету у Майкла Гэмбона, Ричарда Харриса, Джуда Лоу и, конечно же, вспомнил Джона Литгоу — того самого, что сыграет Дамблдора в экранизации HBO.

«Прямо за горизонтом, но в нашу сторону, движется грубый зверь Джон Литгоу, и наконец-то настал его час. Это отличная компания, и для меня большая честь быть среди них».

В остальных ролях — не менее громкие имена. Мэттью Макфэдиен («Наследники», «Дэдпул и Росомаха») озвучит Волан-де-Морта, Риз Ахмед — Северуса Снегга, Мишель Гомес — Минерву Макгонагалл. А Гермиону в первых трех книгах озвучит Арабелла Стэнтон — та самая, что сыграет ее и в телеверсии, до премьеры которой еще долгие месяцы.

Первая аудиокнига выйдет 4 ноября, остальные — с разницей в 4-5 недель. Всего семь частей, новая музыка, живые диалоги и рекордное количество студийных часов. Магия Хогвартса зазвучит по-новому. Если, конечно, вы хорошо знаете английский язык.

