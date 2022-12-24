Больно смотреть: секрет знаменитых шпагатов Волочковой рассмешил народ

После ухода из Большого театра жизнь знаменитой балерины круто изменилась. Она начала выкладывать свою жизнь в социальных сетях, и почти каждое новой фото шокирует публику.

Неотъемлемой частью блога Анастасии Волочковой стали снимки, на которых она демонстрирует свою растяжку и садится на шпагат. Многие не понимают такой любви к откровенным снимкам, ведь зачастую танцовщица показывает свою физическую подготовку, будучи одетой только в купальник.

На одном из очередных фото она вновь в своей любимой позе, но пользователей сети привлекло другое обстоятельство.

В сеть попало видео, на котором виден процесс съёмки.

Оказывается, красивая картинка — это всего лишь обман. Для того чтобы Анастасия смогла сесть на шпагат, ей необходим человек. Он должен быть опорой и держать женщину, чтобы она не упала.