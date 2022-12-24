Больно смотреть: секрет знаменитых шпагатов Волочковой рассмешил народ
Обман случайно вскрылся.
После ухода из Большого театра жизнь знаменитой балерины круто изменилась. Она начала выкладывать свою жизнь в социальных сетях, и почти каждое новой фото шокирует публику.
Неотъемлемой частью блога Анастасии Волочковой стали снимки, на которых она демонстрирует свою растяжку и садится на шпагат. Многие не понимают такой любви к откровенным снимкам, ведь зачастую танцовщица показывает свою физическую подготовку, будучи одетой только в купальник.
На одном из очередных фото она вновь в своей любимой позе, но пользователей сети привлекло другое обстоятельство.
В сеть попало видео, на котором виден процесс съёмки.
Оказывается, красивая картинка — это всего лишь обман. Для того чтобы Анастасия смогла сесть на шпагат, ей необходим человек. Он должен быть опорой и держать женщину, чтобы она не упала.