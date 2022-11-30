Больно смотреть: подробности госпитализации 82-летней Светланы Светличной

Светлана Светличная давно не появлялась на публике. Звезде советского кино диагностировали болезнь Альцгеймера и деменцию, ее состояние ухудшается день ото дня.

Один из новостных Telegram -пабликов сообщил о госпитализации любимой многими актрисы. Светличную поместили в платное отделение столичной больницы. По слухам, это психиатрический стационар. Медики назначили 82-летней артистке не только медикаментозное лечение, но и занятия гимнастикой, а также когнитивную реабилитацию со специалистом.

Знаменитость нуждается в постоянной помощи: она не может ходить, принимать пищу и одеваться самостоятельно. К тому же Светлана Афанасьевна совсем не помнит, в каких картинах снималась в молодости, а также полагает, что ей 41 год. Отметим, что актриса, до того как попала в медицинское учреждение, была окружена заботой няни и своей внучки — Анны Ивашовой.