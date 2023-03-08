Больно смотреть: от наряда 140-килограммовой американской рэперши народ выпал в осадок (фото)

Икона бодипозитива, 34-летняя певица Лиззо на днях вновь удивила публику откровенным нарядом. На концерте в Милане она выступала в полупрозрачном розовом наряде, с гордостью демонстрируя свои пышные формы.

Сверкающий костюм, больше похожий на боди, артистка дополнила ботинками в тон на грубой подошве. 140-килограммовая американская рэперша не первый раз появляется в облегающей одежде. В личный блог обладательница «Грэмми» часто выкладывает фото в купальнике или вовсе без него, чем вызывает как восхищение 13-миллионной аудитории подписчиков, так и тонны негатива от тех, кому подобное продвижение идей о принятии себя кажется неприемлемым.

Из-за хейта ей даже пришлось отказаться от аккаунта в одной из соцсетей: гневных комментариев было столько, что модераторы не успевали их удалять. Но Лиззо, она же Мелисса Вивиан Джефферсон, не сдается, ведь для того, чтобы выжить, нужно полюбить себя. Это правило работает как для нее, тучной девочки из Детройта, так и для любого неуверенного в себе человека с другого конца планеты.