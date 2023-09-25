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Больно смотреть: людей прошибает слеза от этих кадров с Абдуловым

25 сентября 2023 13:30
Больно смотреть: людей прошибает слеза от этих кадров с Абдуловым

Редкие кадры с актером растрогали публику.

В 1984 году в сибирском Куйбышеве состоялся уникальный футбольный поединок. На поле вышли первые звезды советского кинематографа. Артисты сыграли товарищеский матч с местными журналистами.

У актеров «Ленкома» была своя футбольная команда под названием «Авось». Приехав в Кузбасс на гастроли, они договорились выйти на поле вместе со сборной представителей прессы. На воротах стоял Евгений Леонов, защищали подступы к ним Николай Караченцов и Олег Янковский. А первый удар по мячу нанесла Татьяна Ивановна Пельтцер. Капитаном и главой атакующей силы артистов был Александр Абдулов.

Глядя на эти кадры, зрители не могут сдержать эмоций. Сегодня уже покойные актеры, но на видео они показаны молодыми, полными сил и здоровья.

«Красивые. энергичные, талантливые... Еще живые», «Родные лица», — пишут растроганные пользователи.

Фото: Gennadii Usoev, Russian Look/globallookpress.com, unsplash.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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