Больно смотреть: как живет звезда «Тайн следствия» после гибели сына

Ольга Павловец получила широкую популярность благодаря сериалу «Тайны следствия». Мало кто знает, но на долю актрисы выпало тяжелое испытание — она пережила смерть маленького сына.

Павловец была замужем дважды. Ее первым избранником стал Дмитрий Щербина, известный по роли Степана в сериале «Две судьбы». У пары родился сын Прохор, но судьба отвела ему очень короткий срок. Мальчику было всего четыре года, когда он утонул на даче у бабушки и дедушки. Ольга тяжело переживала смерть Прохора и даже впала в депрессию. Весь мир потерял для нее краски, и лишь поддержка близких помогла актрисе выкарабкаться.

Рядом с Павловец был ее коллега Иван Шибанов, с которым у нее завязались отношения. На момент трагедии Ольга уже развелась с Дмитрием и была свободной женщиной. Шибанов стал вторым супругом Павловец, однако спустя семь лет их брак распался. Не спасло даже рождение общего сына Макара.

Позднее у актрисы появился еще один наследник, но личность его отца остается в секрете. Ольга живет воспоминаниями о старшем мальчике и до сих пор не может исцелить свою боль. 42-летняя Павловец держится изо всех сил, но ее взгляд выдает глубокую печаль. На вид ей можно дать все 50 — так сильно горе состарило привлекательную актрису.