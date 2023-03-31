Больно смотреть: как сейчас выглядит исполнительница хита 80-х Around My Heart Сандра

Певица Сандра стала одной из самых успешных артисток 80-х. Исполнительница покорила слушателей своими хитами Around My Heart, Everlasting Love и яркой внешностью, а эксперты были уверены, что ее слава никогда не угаснет. Однако во второй половине нулевых популярность знаменитости начала сходить на нет.

Дело в том, что в то время Сандра развелась со своим супругом Михаэлем Крету, который занимался ее продюсированием. И после этого она уже не смогла представить такой же успешный хит, как раньше, а слушатели постепенно начали забывать об артистке.

Сегодня Сандра появляется на сцене только в рамках ностальгических фестивалей и концертов. Как отмечают поклонники, прошедшие годы серьезно сказались на внешности артистки: она страдает от лишнего веса, а косметические процедуры заметно изменили ее лицо. Фанаты не скрывают, что больше не узнают в артистке звезду 80-х, и такие резкие перемены расстраивают их.